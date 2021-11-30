Суд оштрафовал еще семерых болельщиков ЦСКА за фаер-шоу на игре с «Зенитом»

Савеловский суд Москвы оштрафовал семерых болельщиков ЦСКА. Их признали виновными в нарушении правил поведения зрителей на матче 16-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Агеев Ш. М., Кузьмин С. Н., Казаков А. В., Ахонин А. С. и Шутько А. М. получили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждый. Миронов И. В. и Торгашев К. А. были оштрафованы на 15 тысяч рублей каждый. Кроме того, всем им запретили посещать места официальных спортивных соревнований на два года.

Ранее Савеловский суд Москвы вынес такое решение в отношении еще пяти болельщиков. Скачко В. В., Коробков В. Г., Гудков М. П., Сычевский А. А. должны заплатить по 20 тысяч рублей штрафов, а Подвойский Я. В — 15 тысяч. Всем им также нельзя посещать места проведения официальных спортивных соревнований в течение двух лет.

Фанатов ЦСКА задержали в конце матча с «Зенитом», который прошел на «ВЭБ Арене» в Москве. По данным СМИ, в полицию доставили более 400 болельщиков — они устроили пиротехническое шоу на трибунах прямо во время матча. РФС решил провести проверку из-за задержаний. В союзе отметили, что организаторы матча не обеспечили в полной мере безопасность зрителей и соблюдение ими правил. При этом большинство задержанных болельщиков не были нарушителями.