Суд оштрафовал бойца Исмаилова за драку на турнире в Москве

Суд признал Исмаилова виновным по статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Теперь боец смешанных единоборств обязан оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Спортсмены Магомед Исмаилов и Владимир Минеев пришли 24 декабря на турнир в качестве зрителей. Между ними завязалась перепалка, которая потом вылилась в массовую драку. Участников конфликта разнимали сотрудники ОМОН. Турнир из-за случившегося пришлось прервать.

Позже на своем YouTube-канале «Лысый Хищник» Исмаилов рассказал о массовой драке. После одного из поединков на октагон вышел боец Владимир Минеев и вырвал у того микрофон. Исмаилов ждал слов поддержки. Однако, по его словам, Минеев начал кричать и звать его в клетку. Исмаилову не понравилось такое развитие событий. Он посчитал, что Минеев неуважительно повел себя по отношению к только что проигравшему молодому человеку. После этого боец сделал шаг в сторону своего оппонента.

Вскоре на помощь пришли болельщики. Исмаилов посчитал это лишним, люди ему только мешали. Спортсмен заверяет, что и сам бы справился.