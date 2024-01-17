Общество 17 января 2024, 13:38 Суд оштрафовал Amazon на 200 миллионов рублей Суд назначил Amazon оборотный штраф в 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ РИА «Новости»

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Таганский районный суд Москвы обязал компанию Amazon выплатить более 200 миллионов рублей. О назначении оборотного штрафа сообщило РИА «Новости».

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 миллионов 469 тысяч 997 рублей 13 копеек», — уточнили в суде.

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Протокол составили за работу в России без филиала, так как компания не исполнила требование Роскомнадзора об открытии представительства.

Также сегодня, 17 января, суд оштрафовал компании Hetnez online gmb, Bluehost и Kamatera Inc за аналогичное правонарушение. Общая сумма выписанных штрафов превысила 130 миллионов рублей.

В июне 2023 года Роскомнадзор внес облачный сервис Amazon в реестр зарубежных компаний, подлежащих «приземлению» на территории России. Компания, созданная в 2006 году, предоставляет услуги по хранению баз данных.

Ранее оборотный штраф в 4,6 миллиарда рублей наложили на корпорацию Google.