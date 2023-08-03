Общество 03 августа 2023, 16:03 Суд оштрафовал 56-летнего петербуржца за шпаргалку на ЕГЭ Суд в Петербурге оштрафовал на 3 тысячи рублей 56-летнего участника ЕГЭ за шпаргалки РИА «Новости»

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Житель Северной столицы попытался воспользоваться шпаргалками во время сдачи ЕГЭ по математике. Организаторы заметили справочные материалы и отстранили 56-летнего мужчину от экзамена, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Находчивого мужчину привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 19.30 КоАП России. Постановление вынес мировой судья участка № 179 Санкт-Петербурга.

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В суде уточнили, что 26 июня 56-летний житель города Игорь Веслополов сдавал ГИА в форме ЕГЭ по математике в школе № 335 Пушкинского района.

«В нарушение требований пункта 65 Порядка проведения ГИА имел при себе справочные материалы. Веслополов в суд не явился. При удалении его с экзамена пояснений не давал», — сообщили в пресс-службе суда и добавили, что мужчину оштрафовали на три тысячи рублей.

Школьница из Санкт-Петербурга пронесла на ЕГЭ по литературе шпаргалку, за что оказалась в мировом суде, сообщил RT. Девочка раскаялась в содеянном и отделалась устным замечанием.

Двух и более стобалльников в этом году подготовили 84 учителя из Московской области. За хорошую работу этим педагогам выплатят по 150 тысяч рублей.