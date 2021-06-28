Суд оправдал жителя Бурятии, обвиняемого в насилии над дочерью. Его могла оговорить жена из-за религии

Суд в Бурятии оправдал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над малолетней дочерью. Но прокуратура и его бывшая жена попросили отменить приговор и направить на новое рассмотрение. Об этом «360» сообщила адвокат бывшего обвиняемого Ольга Щапова.

Апелляцию на решение суда подала прокуратура и бывшая супруга мужчины, которая и написала на него заявление. Они полагают, что были изучены не все доказательства, поэтому суд мог принять неверное решение.

«Нет доказательств по этому делу. Хотя я думаю, что их никогда и не найдут. И не должно быть их. Я думаю, что нужно подождать немного, чтобы приговор устоялся, тогда уже можно более предметно говорить», — сказала адвокат.

Сам мужчина рассказал, что экс-жена подала на него в суд после того, как они поругались. Это произошло, когда он не забрал жену из храма. По его словам, его супруга ходила в протестантскую церковь, хотя ему самому ближе православие. В тот день он занимался делами по хозяйству, забил скотину и собирался ехать продавать мясо. И совсем забыл заехать за женой.

«Вот на этой почве поругались. Она мне начала угрожать, мол я тебя посажу, ты зэчара, в церковь не ходишь», — сказал он.

В 2019 году, после ссоры с женой, он отвез четырехлетнюю дочку к своим родителям в Ангарск. Они 10 дней гостили у его матери. После этого они вернулись и не ругались. А потом внезапно к нему приехали, задержали и доставили на допрос. Он просидел в СИЗО почти два года, пока продолжалось следствие. Сначала — в Бурятии, потом — в Ангарске. Но в итоге суд его оправдал.

«Тут же жена пишет заявление, якобы на лишение меня родительских прав. Так как я не помогал им, пока сидел по ее ложному обвинению. Она со мной развелась, пока я сидел в СИЗО», — рассказал мужчина.

Когда он вернулся в Бурятию, то обнаружил, что у него больше нет жилья. Бывшая жена продала все, что они совместно нажили. Нашлись неравнодушные люди, которые помогли ему с деньгами и нашли жилье. Жена между тем не разрешает ему видеться с дочкой.

Мужчина сообщил, что жена обвинила его в сексуальных домогательствах к дочери. Якобы он трогал ее за интимные места, когда забирал дочку к бабушке на 10 дней в Ангарск. Женщина позже дополнила свои показания другими непристойными подробностями, якобы со слов самой девочки.

«Она еще подключила своих малолетних сыновей, что якобы я пытался в бане до них домогаться, но она об этом никому не заявляла, боялась меня, огласки, что смеяться будут. Придумывает всякую ерунду, чтобы от меня избавиться», — сказал он.

Теперь мужчина уже сам пытается добиться защиты своих прав. По его словам, он написал уже не одно обращение в прокуратуру.