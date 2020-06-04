Суд оправдал тюменца, который обстрелял друга из ружья

По данным издания, мужчину расстреляли из ружья, травматического пистолета, избили и ударили электрошокером. Но пострадавший выжил. Однако в действиях нападавшего суд не нашел состава преступления и оправдал его.

«Суд, исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, пришел к выводу, что виновность подсудимого в покушении на убийство с достоверностью не установлена, стороной обвинения не доказана, а его доводы о невиновности не опровергнуты. Суд оправдал подсудимого за отсутствием в его действиях состава преступления», — заявили в пресс-службе ведомства.

Областной тюменский суд оставил без удовлетворения апелляцию потерпевшей стороны.

Мужчины поссорились в 2017 году. Обвиняемый решил расправиться со знакомым, так как недолюбливал его. За помощью он обратился к приятелям. Злоумышленники сначала несколько раз выстрелили потерпевшему в голову из травматического пистолета, потом ударили электрошокером, избили и расстреляли из ружья. Они подумали, что после всего этого мужчина умер, в связи с этим компания покинула место происшествия. Избитому жителю Тюмени вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому он выжил.