    04 июня 2020, 11:27

    Суд оправдал тюменца, который обстрелял друга из ружья

    Алена Макаренко

    Калининский суд Тюмени оправдал местного жителя, который три года назад в компании друзей пытался убить своего знакомого. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным издания, мужчину расстреляли из ружья, травматического пистолета, избили и ударили электрошокером. Но пострадавший выжил. Однако в действиях нападавшего суд не нашел состава преступления и оправдал его.

    «Суд, исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, пришел к выводу, что виновность подсудимого в покушении на убийство с достоверностью не установлена, стороной обвинения не доказана, а его доводы о невиновности не опровергнуты. Суд оправдал подсудимого за отсутствием в его действиях состава преступления», — заявили в пресс-службе ведомства.

    Областной тюменский суд оставил без удовлетворения апелляцию потерпевшей стороны.

    Мужчины поссорились в 2017 году. Обвиняемый решил расправиться со знакомым, так как недолюбливал его. За помощью он обратился к приятелям. Злоумышленники сначала несколько раз выстрелили потерпевшему в голову из травматического пистолета, потом ударили электрошокером, избили и расстреляли из ружья. Они подумали, что после всего этого мужчина умер, в связи с этим компания покинула место происшествия. Избитому жителю Тюмени вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому он выжил.