Общество 18 ноября 2022, 11:42 Суд оправдал экс-охранника по делу о порче картины в «Ельцин-центре» РИА «Новости»: Верх-Исетский суд вынес оправдательный приговор охраннику «Ельцин-центра»

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор охраннику «Ельцин Центра» Александру Васильеву. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент РИА «Новости».

Ранее мужчину уличили в порче картины Анны Лепорской. Изначально охраннику вменили самовольную доработку произведения искусства. По версии стороны обвинения, охранник якобы пририсовал глаза изображенным персонажам, поскольку те его пугали.

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«Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления», — сказал председатель суда Николай Морозов.

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По его словам, обвинение подозреваемого не может основываться на предположениях. Также он заявил, что действия бывшего охранника не являются вандализмом, поскольку этот термин подразумевает умышленное вредительство.

Представитель суда отметил, что намеренная порча или хулиганские помыслы со стороны мужчины не были доказаны в ходе разбирательства.