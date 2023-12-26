26 декабря 2023, 12:20
Суд оправдал экс-главу Кировской области Белых по делу о превышении полномочий
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по новому делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило РИА «Новости».
Октябрьский районный суд решил оправдать Белых из-за истечения срока давности преступления. Экс-губернатор продолжит отбывать назначенный ранее судом восьмилетний срок.
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Новое уголовное дело против бывшего чиновника возбудили в июле 2022 года — экс-губернатора обвиняли в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Белых направил в «Кировскую региональную ипотечную корпорацию» 448 миллионов рублей из бюджета города. На эти деньги чиновник приобрел жилье, которое могло стать предметом залога по финансовым обязательствам.
Ранее московский суд приговорил к 12 годам колонии бывшего министра правительства Михаила Абызова. Его признали виновным в создании преступного сообщества и отмывании денег. Чиновника арестовали и обязали выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей.
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