Общество 01 февраля 2024, 18:08 Суд ограничил доступ к каналам блогера-гонщика Гаджиева Суд в Москве ограничил доступ к каналам блогера Гаджиева в YouTube и Telegram РИА «Новости»

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Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство заместителя столичного прокурора об ограничении доступа к каналам автоблогера Гаджи Гаджиева на видеохостинге YouTube и в мессенджере Telegram. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующие интернет-ресурсы внесли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. До решения суда по существу иска доступ к каналам блогера будет ограничен.

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Столичная прокуратура потребовала запретить распространение роликов Гаджиева, так как блогер публично демонстрируют нарушения ПДД, призывая таким образом подписчиков повторять за ним. Такие материалы угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, добавили в ведомстве.

Гаджиев известен тем, что снимает на камеру и выкладывает на своих канал видео с гонками и опасным вождением на дорогах. После одного из таких роликов с заездом по Кутузовскому проспекту его вместе с другом задержала полиция. Однако правоохранители не нашли состава преступления.

В Москве уже выписали административные штрафы двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту. Еще двух участников заезда арестовали на 15 суток.