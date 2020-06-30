Портнягин обвинил ведущего с Первого канала в экстремизме. Суд одобрил

Останкинский суд Москвы вынес постановление в отношении ведущего программы «Открытие Китая» на Первом канале Евгения Колесова. Суд установил, что он ведет экстремистскую деятельность. Об этом «360» рассказал адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы блогера Дмитрия Портнягина.

Как рассказал адвокат Портнягина, речь идет о шоу на YouTube-канале ведущего. В заставке своих роликов Колесов использовал экстремистский символ, запрещенный на территории Российской Федерации.

По словам Мушаилова, суд признал ведущего «Открытие Китая» виновным и вынес два постановления — в отношении физического лица и в отношении его некоммерческой организации, в которой он является президентом. Организация должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, а Колесов заплатит две тысячи.

«Но при этом сам факт экстремисткой деятельности на него наложит на него достаточно ограничений в будущем, потому что это — основания для внесения в список для мониторинга», — отметил адвокат.