Суд обязал Зураба Церетели выплатить почти 29 млн рублей неустойки

Известного скульптора Зураба Церетели обязали заплатить почти 29 миллионов рублей неустойки по договору аренды земли. В Арбитражный суд Москвы на художника подал столичный департамент городского имущества.

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«Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 миллионов 986 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова судьи Кристины Хабаровой.

Причиной для подачи в суд стал долг скульптора. В сентябре 2013 года он арендовал участок земли на Авиамоторной улице. Его общая площадь — 26,9 тысячи квадратных метров.

Департамент обратился в суд в июле. Изначально речь шла о сумме более 55 миллионов рублей. В нее вошла сама задолженность, а также пени.

После этого представитель художника сообщил о погашении долга, но при пересчете неустойка выросла до 69 миллионов. Во время очередного заседания департамент предоставил новый расчет, но иск удовлетворили наполовину.