Суд обязал радиостанцию опровергнуть слова погибшего Доренко о Запашном

Решение принял Арбитражный суд Москвы по иску Большого Московского цирка, генеральным директором которого является Запашный. Кроме того, радиостанцию обязали удалить два фрагмента, о которых идет речь, из передач Доренко с сайта «Говорит Москва». Требование о взыскании 10 миллионов рублей компенсации суд отклонил.

Цирк Запашных оценил ущерб от эфира Доренко почти в 18 млн рублей Подробнее

Сергей Доренко в эфире своей радиопрограммы «Подъем» назвал самого Запашного «звереубийцей». Также журналист рассказал о том, как Запашный показал ему «обдолбанного медикаментами» тигра. Эфир программы состоялся в декабре 2018 года. Иск о защите репутации цирк подал в апреле 2019 года.

Как пояснил причину обращения в суд представитель истца, что из-за слов журналиста доход цирка составил почти на 18 миллионов рублей меньше, а зрители стали массово возвращать билеты.

Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он возвращался на своем мотоцикле из Переславля-Залесского в столицу. На Николоямской улице у него произошел разрыв аневризмы грудной аорты. В результате журналист потерял управление и погиб. До момента смерти Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».