Суд обязал повторно рассмотреть возражение компании «Герофарм» против патента на инсулин производства Sanofi

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск фармакологической компании «Герофарм», однако оно не является окончательным. Четыре года фирма настаивает, что патент на инсулин гларгин в дозировке 300 единиц, который производится в России и продается под торговым наименованием «Туджео», выдан неверно.

Истец утверждает, что изобретение компании Sanofi не соответствует условиям «Промышленная применимость», «Новизна» и «Изобретательский уровень».

Какой именно пункт суд посчитал нарушением, неясно. Это станет известно лишь после публикации решения. Пока оно не окончательное и может быть оспорено. Это будет означать, что патент на «Туджео» останется действующим.

Источник фото: телеканал «360»

Производитель в свою очередь уверяет — лекарство полностью соответствует всем критериям патентоспособности и защищено патентом в 60 странах мира. Более того, в России препарат принимают более 180 тысяч людей. Сегодняшнее решение суда может повлиять на будущее препарата «Туджео» на российском рынке.

«На наш взгляд, объективно оснований для удовлетворения заявления компании „Герофарм“ не было. Суд не отложил заседание и не вызвал на судебное заседание эксперта, что является грубым нарушением процессуального законодательства», — отметил представитель компании Sanofi Евгений Александров.

Источник фото: телеканал «360»

Эти обстоятельства будут учтены при обжаловании решения суда. Только теперь это право есть у Роспатента и Sanofi. Компания намерена защищать патент на свой оригинальный инсулин гларгин в дозировке 300 единиц, чтобы сохранить доступность препарата для десятков тысяч россиян.