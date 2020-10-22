Суд обязал Google разблокировать фильм «Беслан»

Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичного прокурора к компании Google LLC. Он обязал снять ограничения на просмотр фильма «Беслан» на YouTube.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного суда.

«Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму „Беслан“ автора Александра Рогаткина», — сообщили в пресс-службе.

В суде пояснили, что компания должна отменить необходимость авторизации пользователей для просмотра. Кроме того, ее обязали убрать из видеоматериала предупреждения «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей» и «Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий. Принимайте решение самостоятельно».

Речь идет о картине «Беслан» Александра Рогаткина. Ранее в столичный суд обратился прокурор Москвы, который потребовал у компании Google LLC восстановить права граждан. Он подчеркнул, что ограничения и предупреждения о «недопустимости» материала из этого видеоматериала необходимо убрать.

Роскомнадзор направил руководству компании письмо после ограничения доступа к картине. Ведомство призвало Google LLC строго соблюдать российское законодательство, которое запрещает цензуру. Компании напомнили, что картина не содержит какой-либо запрещенной информации — ее спокойно транслировали по телевидению. В пресс-службе компании отметили, что правила платформы запрещают публиковать там контент с изображением насилия и жестокости. Однако если при этом видео содержит достаточно контекста, его не удаляют, но накладывают возрастные ограничения.