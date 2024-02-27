Общество 27 февраля 2024, 15:36 Суд обязал футболиста Сафонова выплачивать экс-супруге четверть доходов Mash: суд обязал футболиста Сафонова выплачивать бывшей супруге четверть доходов Unsplash

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Суд обязал вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене четверть своих доходов. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Футболист, указали в публикации, должен выплатить алименты на дочь с 18 января 2022 года. По некоторым данным, доход голкипера «Краснодара» может составлять до 12 миллионов рублей в месяц.

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Бывшая возлюбленная обвиняла спортсмена в измене. Сначала футболист обратился в суд, чтобы забрать дочь себе и получать за нее алименты — 14 тысяч рублей. Его супруга, в свою очередь, подчеркнула, что муж пытался отобрать ребенка.

Недавно Никулинский суд Москвы постановил взыскать с вратаря Сафонова четверть дохода и оплатить задолженность алиментов за последние два года.

Ранее в распоряжение Kub Mash попал документ, в котором значится, что чистый оклад Сафонова в ФК «Краснодар» — 3,7 миллиона рублей, премия 3,5 миллиона рублей и бонусы 2,5 миллиона рублей.

Ранее нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон.