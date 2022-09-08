Суд Новороссийска вынес приговор мужчине, по вине которого отравились люди | 360°

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Суд Новороссийска вынес приговор мужчине, по вине которого отравились люди

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В Новороссийске суд вынес приговор мастеру по обслуживанию пожароопасного оборудования, по вине которого отравились люди угарным газом. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на правоохранителей.

В обязанности обвиняемого входила своевременная проверка состояния дымоходов, вентиляционных каналов и отопительных печей в многоэтажках Новороссийска. В апреле 2019 года мужчина не выявил нарушения в эксплуатации газовых приборов в двух многоквартирных домах по улице Челюскинцев и по улице Набережная имени Адмирала Серебрякова, в результате чего три человека отравились угарным газом. Двух пострадавших спасти не удалось.

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Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Суд

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