Суд Нижнего Новгорода вынесет наказание местным жителем, причастным к банковским махинациям | 360°

Общество 11 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Суд Нижнего Новгорода вынесет наказание местным жителем, причастным к банковским махинациям

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В Нижнем Новгороде перед судом предстанут пять человек, которые обвиняются в банковских махинациях. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

В сообщении прокуратуры говорится, что ущерб от их действий составил сумму в 61 миллион рублей.

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Обвиняемые в период с января 2017 по август 2021 года под видом фиктивных организаций совершали операции по инкассации, обналичиванию средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц.

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На всех пятерых человек, причастных к махинациям, было заведено уголовное дело. Их поместили под стражу до рассмотрения дела в суде.

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