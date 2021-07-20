Суд не стал отменять оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор руководителю регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмиле Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

О вердикте ВС Карелии сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Это решение могут обжаловать в кассационной инстанции.

Апелляцию на приговор, вынесенный Анатолию Коваленко и Людмиле Котович, подала прокуратура в апреле этого года. Помимо этого, апелляционная жалоба также поступила от пострадавших по делу о гибели воспитанников детского лагеря. Матери погибших на Сямозере детей также хотели взыскать с них по пять миллионов рублей.

Оправдательный приговор, уже второй по счету, был вынесен в отношении Коваленко и Котович 30 марта за отсутствием состава преступления. Они обвинялись в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Гособвинение просило приговорить каждого к шести годам колонии-поселения.

Первый раз Коваленко, Котович и одного из инструкторов лагеря оправдали весной 2019 года также из-за отсутствия состава преступления. Тогда прокуратура обжаловала этот приговор, а Верховный суд Карелии вернул дело на новое рассмотрение.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года, когда 47 детей и четыре инструктора из оздоровительного лагеря решили в плохую погоду совершить водный поход на лодках и плоте. Группа попала в шторм. В результате погибли 14 детей.

По этому делу были ранее осуждены бывший директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов, Анатолий Коваленко, Людмила Котович, два инструктора и фельдшер Суоярской больницы Ирина Щербакова, которая приняла за розыгрыш звонок одного из тонувших детей.