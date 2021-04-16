Суд не разрешил петербуржцу Викингу поменять имя на Эдварда Нортона

Московский районный суд принял решение по иску жителя Владимира Викинга к городскому комитету по делам записи актов гражданского состояния. Мужчин просил признать неправомерным отказ в регистрации измененного имени.

Он хотел быть Эриком Нортоном, но без отчества. Однако ему отказали в этом праве. Московский районный суд также принял решение не в его пользу. По закону человек старше 14 лет может поменять фамилию, имя и отчество. Без отчества можно обойтись, либо основываясь на национальном обычае, либо руководствуюсь законами субъектов РФ.

«Законодательство Санкт-Петербурга не предусматривает отсутствия отчества физического лица. Применимый к спорным правоотношениям национальный обычай не установлен», — сказано в постановлении, которое предоставила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Викинг обратился в ЗАГС Московского района еще в прошлом сентябре. Он сказал, что заменит имя Владимир на Эрик, фамилию Викинг — на Нортон. При этом мужчина хотел остаться без отчества. Он руководствовался законом об актах гражданского состояния. В итоге ЗАГС ему отказал из-за отчества. Тем не менее петербуржец хотел добиться своего и подал иск.