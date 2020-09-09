Суд не признавал экстремистом ведущего программы «Открытие Китая» на Первом канале Евгения Колесова. Информация, которую ранее опубликовал «360», не соответствует действительности. Журналиста только оштрафовали за использование в логотипе своей общественной организации малоизвестного символа. О том, что это «Квадрат Сварога», который связан с экстремистской организацией, Колесов не знал.

В материале, который «360» опубликовал ранее, было сказано, что суд установил, будто ведущий программы «Открытие Китая» на Первом канале Евгений Колесов ведет экстремистскую деятельность. Эта информация оказалась недостоверной.

На самом деле Останкинский суд Москвы 30 июня оштрафовал Евгения Колесова на одну тысячу рублей из-за символа, который он использовал в логотипе своей общественной организации «Сила закона». Его признали виновным по статье ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Суд оштрафовал также саму организацию «Сила Закона», которую возглавляет журналист — ее обязали выплатить 10 тысяч рублей.

«Признать РОО „СИЛА ЗАКОНА“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения», — сказано в постановлении суда.

В документах указано, что на сайте «Силы закона» и в ролике на YouTube-канале использовался символ «Квадрат Сварога», который также называют «Звездой Руси». Этот знак использовало движение «Северное братство», деятельность которой запрещена на территории России.

Во время заседания журналист не признал свою вину. Он отметил, что этот символ организация использовала недолго — порядка двух недель. Колесов также подчеркнул, что не знал историю символа и не предполагал, что тот является «Звездой Сварога». Он добавил, что организация уже прекратила использовать этот символ.

Суд счел, что доводы журналиста «не имеют существенного значения для выводов о его виновности», поэтому выписал штраф и конфисковал предмет административного правонарушения. В постановлении не уточняется, о каком именно предмете идет речь.