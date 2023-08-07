Общество 07 августа 2023, 15:35 Суд назвал сроки для обвиняемых по делу о гибели людей от метанола на Урале Суд Екатеринбурга дал от 3 до 6,5 года виновным в гибели людей от метанола РИА «Новости»

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Обвиняемым по делу о гибели 44 человек от метанола в 2020-2021 годах вынесли приговор в Екатеринбурге. Чкаловский районный суд дал им от трех лет условно до шести с половиной лет колонии. Об этом сообщила газета «Известия».

Одну женщину и шестеро мужчин признали виновными по статье о производстве, хранении, перевозке товаров, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более человек и по статье о незаконном обороте спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере.

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Суд выяснил, что с лета 2020 года по осень 2021-го осужденные были посредниками, поставщиками, продавцами контрафактного алкоголя в Екатеринбурге. Метаноловый спирт был в составе этой продукции, его концентрация превышала допустимые значения.

После распития напитков 44 человека погибли, еще семь — пострадали. Одной женщине дали три года условно, испытательный срок составит три года. Остальные фигуранты дела отправятся в колонию общего режима.