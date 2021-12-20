Суд накажет стрелка из Краснодара, который напал на полицейского и отрезал себе часть языка

Суд Краснодара вынесет наказание 29-летнему местному жителю, который обвиняется в нападении на полицейского и покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации следствия, нападение на стража порядка произошло утром 30 июля. Мужчина купил у неизвестного более 550 граммов наркотиков, которые собирался сбывать за деньги. Произошло это около одного из домов в СТ «Восток» хутора Ленина.

Через несколько минут мужчину остановил полицейский, однако тот оказал сопротивление, несколько раз выстрелил в правоохранителя и сбежал.

«В результате правоохранителю был причинен легкий вред здоровью в виде кровоподтека туловища и бедра», — говорится в сообщении ведомства.

Стражам порядка удалось вычислить местонахождение мужчины. Во время задержания он отрезал себе часть языка. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.