Суд наказал двух жителей Нового Уренгоя за систематическое ограбление студентов

В Новом Уренгое суд признал виновными двух местных жителей, которые грабили студентов местного колледжа. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре 2020 года 19-летний и 17-летний юноши пришли к студентам колледжа и с помощью угроз забрали у них телефоны и деньги. Ситуация вновь повторилась в апреле 2021 года. Тогда злоумышленники также забрали у учащихся деньги.

По решению суда 19-летнему молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет, а его 17-летнему приятелю — четыре с половиной года колонии общего режима.