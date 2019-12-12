  • Суд над участковым начался в Татарстане. Его обвинили в халатности, которая привела к изнасилованию инвалида

    12 декабря 2019, 16:56

    Алена Макаренко

    Набережночелнинский городской суд Татарстана приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении участкового ОП № 1 «Автозаводский» городского УМВД Эльдара Сагитова. Житель Набережных Челнов дважды изнасиловал 16-летнюю племянницу-инвалида, а полицейский, по версии следствия, не предпринял необходимых мер для защиты несовершеннолетней. Об этом сообщило издание «Такие дела» со ссылкой на представителя правозащитной организации «Зона права».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Участковый отрицает свою вину. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, на время разбирательства суд отстранил его от занимаемой должности.

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    В первый раз житель Татарстана изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в 2018 году. Тогда злоумышленника не стали уголовно преследовать, но обязали пройти принудительное лечение в стационаре Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева.

    Доставить мужчину в медучреждение поручили Сагитову, для чего ему дали необходимые указания. Тем не менее полицейский не выполнил эти требования. В январе сотрудники психиатрической клиники еще раз попросили МВД помочь доставить мужчину в стационар. Однако Сагитов вновь отказался выполнять поручение, утверждают правозащитники. В результате дядя во второй раз изнасиловал племянницу. За это его снова приговорили к принудительному лечению.

    Мать 16-летней девушки лишена родительских прав. Сама несовершеннолетняя сейчас живет в одном из детских домов Татарстана.