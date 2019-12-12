Суд над участковым начался в Татарстане. Его обвинили в халатности, которая привела к изнасилованию инвалида

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Участковый отрицает свою вину. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, на время разбирательства суд отстранил его от занимаемой должности.

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В первый раз житель Татарстана изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в 2018 году. Тогда злоумышленника не стали уголовно преследовать, но обязали пройти принудительное лечение в стационаре Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева.

Доставить мужчину в медучреждение поручили Сагитову, для чего ему дали необходимые указания. Тем не менее полицейский не выполнил эти требования. В январе сотрудники психиатрической клиники еще раз попросили МВД помочь доставить мужчину в стационар. Однако Сагитов вновь отказался выполнять поручение, утверждают правозащитники. В результате дядя во второй раз изнасиловал племянницу. За это его снова приговорили к принудительному лечению.

Мать 16-летней девушки лишена родительских прав. Сама несовершеннолетняя сейчас живет в одном из детских домов Татарстана.