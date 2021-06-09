Суд над блогером Mellstroy продолжается в Москве. Онлайн-трансляция

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), который избил девушку в прямом эфире, 9 июня снова предстанет перед судом — слушания продолжаются. «360» ведет прямую трансляцию.

Mellstroy организовал студию для своих треш-стримов в апартаментах на Пресненской набережной. Во время одного из прямых эфиров он ударил девушку лицом об стол. Пострадавшая подала заявление, после чего против Бурима завели уголовное дело о побоях. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Во время заседания в начале мая он шутил с журналистами и заявил, что пришел в суд из-за того, что якобы перешел дорогу в неположенном месте и его теперь хотят оштрафовать.

Это не первое дело о треш-стриме. 28 апреля блогера Станислава Решетняка (Reeflay) посадили на шесть лет за смерть подруги в прямом эфире, которую он выгнал без одежды на мороз.

В начале апреля сенатор Алексей Пушков рассказал, что в финальной версии законопроекта о треш-стримах пропишут административные штрафы до 600 тысяч рублей при условии, если стример не сделал ничего противоречащего уголовному законодательству.