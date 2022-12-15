Общество 15 декабря 2022, 04:19 Суд начал рассмотрение дела о признании геноцидом преступлений фашистов в годы ВОВ на Ставрополье Ставропольский суд начал рассмотрение дела о признании геноцида во времена войны

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Ставропольский краевой суд 14 декабря начал рассмотрение дела о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в Ставропольском крае.

Заявление направил прокурор края Юрий Немкин по поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов страны и доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы ВОВ.

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«Массовые убийства, совершенные на территории края, которые будут исследоваться в ходе судебного заседания, безусловно должны быть предметом судебного разбирательства и последующей юридической оценки», — подчеркнул Немкин.

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В ходе заседания прокурор отметил, что отсутствие решения не позволяет в полной мере реализовывать права на особый порядок захоронения погибших, создание и благоустройство мест их погребения, а также на установку мемориальных сооружений.

На первом слушании прокурор ознакомил суд с некоторыми письменными доказательствами.

Следующее заседание пройдет 27 декабря. Ожидается, что некоторые слушания будут проходить в закрытом режиме. На них предъявят улики, составляющие государственную тайну.