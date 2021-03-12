Суд на Урале оштрафовал одну пенсионерку за оскорбление другой

Невьянский городской суд в Свердловской области оштрафовал пожилую женщину за оскорбления знакомой пенсионерки. Они конфликтовали на утреннике внуков по поводу очередность выхода детей на сцену во время концерта.

Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области.

Две женщины водили своих внуков на дополнительные занятия в творческий кружок. В результате они поссорились из-за очередности выхода детей на сцену. Из-за старой обиды местные жительницы оскорбляли друг друга при каждой встрече. В итоге обиженная женщина обратилась в Невьянский городской суд.

Должностные лица обязали нарушительницу выплатить компенсацию морального вреда в пять тысяч рублей и 1500 рублей штрафа за оскорбления.

Нарушительница отказалась оплачивать штрафы, поэтому судебные приставы возбудили в отношении нее исполнительные производства. Женщина проигнорировала требования ведомства, после чего судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на тысячу рублей. В итоге общая сумма долга возросла до 7,5 тысячи. Только после этого пенсионерка оплатила всю необходимую сумму.