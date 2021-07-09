Суд на экс-схимонахом Сергием попросили провести в Москве из-за опасения массовых акций

Сторонники экс-схимонаха Сергия могут устроить массовые акции протеста в Свердловской области, если его судить в Екатеринбурге. Об этом заявила представитель прокуратуры.

По ее словам, с помощью этих акций приверженцы бывшего схимонаха могут попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе, сообщил ТАСС.

«Наличие большого количества его сторонников в Свердловской области <…> позволяет им дестабилизировать ситуацию в этих регионах с помощью массовых акций протеста в случае проведения процесса над ним там», — сказала прокурор.

Опальный экс-схимонах отрицал пандемию коронавируса и проклинал тех, кто решил закрыть храмы, чтобы бороться с заболеваемостью ковидом. Помимо этого, он захватил Среднеуральский женский монастырь. Вскоре его лишили сана и окончательно отстранили от церкви.

В декабре прошлого года Сергий был арестован. Его обвиняют сразу по статьям: о склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего, о нарушении права на свободу вероисповеданий, а также о самоуправстве.

В конце января его перевели в СИЗО № 4 Москвы, который предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.