Общество 30 ноября 2023, 13:38 Суд Москвы оштрафовал оперную певицу за отсутствие маркировки иногента в ее постах Суд Москвы оштрафовал оперную певицу Максакову за отсутствие маркировки иногента РИА «Новости»

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В Москве оштрафовали оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Пресненский районный суд признал виновной Максакову* по части четвертой статьи 19.34 КоАП Российской Федерации (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ее обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

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Причиной послужило распространение ее материалов на сайте Youtube без указания на то, что они опубликованы иностранным агентом.

Известно, что в начале ноября оперной певице уже выписывали штраф за ее слова благодарности о помощи Украине в сторону артистки Лаймы Вайкуле. Тогда она заплатила 30 тысяч рублей.

*Мария Максакова признана иностранным агентом.