Суд Минска назначил польским журналистам по два года лишения свободы

Суд Минска назначил двум журналистам польского телеканала «Белсат» по два года лишения свободы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации журналистов.

Судья Фрунзенского районного суда Минска Наталья Бугук вынесла решение о том, что Дарья Чульцова и Екатерина Андреева приговариваются к двум годам колонии строгого режима. Их признали виновными по статье УК РБ об организации действий, нарушающих общественный порядок.

Волна массовых протестов поднялась в Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. С 80,1% голосов победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Граждане оказались не согласны с такими результатами и вышли протестовать на улицы.

Милиция республики задерживала журналистов, но после проверки аккредитации отпускала их. Польский телеканал «Белсат» аккредитации в Белоруссии не имеет.