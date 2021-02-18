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    18 февраля 2021, 12:12

    Суд Минска назначил польским журналистам по два года лишения свободы

    Полина Петрова

    Суд Минска назначил двум журналистам польского телеканала «Белсат» по два года лишения свободы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации журналистов.

    Суд Минска назначил польским журналистам по два года лишения свободы

    Судья Фрунзенского районного суда Минска Наталья Бугук вынесла решение о том, что Дарья Чульцова и Екатерина Андреева приговариваются к двум годам колонии строгого режима. Их признали виновными по статье УК РБ об организации действий, нарушающих общественный порядок.

    Волна массовых протестов поднялась в Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. С 80,1% голосов победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Граждане оказались не согласны с такими результатами и вышли протестовать на улицы.

    Милиция республики задерживала журналистов, но после проверки аккредитации отпускала их. Польский телеканал «Белсат» аккредитации в Белоруссии не имеет.