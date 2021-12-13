Суд лишил москвича трехкомнатной квартиры из-за перепланировки

Бутырский районный суд выставил на торги трехкомнатную квартиру москвича, который снес часть несущей стены и объединил кухню с комнатой. Об этом сказано на сайте мэрии. Прежде, чем обратиться в суд, Мосжилинспекция дважды предписывала мужчине исправить нарушения.

Суд лишил москвича права собственности на трехкомнатную квартиру из-за незаконной перепланировки. Объект по адресу: Дмитровское шоссе, д. 169, к. 1 выставлен на публичные торги, сообщает официальный сайт московской мэрии.



Три года назад сосед мужчины — житель того же дома, пожаловался в Мосжилинспекцию на незаконную перепланировку. Надзорный орган проверил квартиру и выяснил, что ее хозяин самовольно объединил кухню с комнатой. Демонтировал два участка несущей стены. А в оставшейся по центру части обустроил нишу для телевизора.

Источник фото: mos.ru



Также были выполнены работы по объединению санузла. Инспекция дважды предписывала мужчине исправить нарушения, но он их проигнорировал, после чего надзорный орган обратился в суд. Сообщается, что в суд ответчик не явился. Новый владелец недвижимости должен будет исправить нарушения предыдущего владельца.