Общество 11 ноября 2022, 12:37 Суд Кирова лишил местного жителя водительских прав из-за пристрастия к наркотикам

Читать 360tv в

В Кирове суд лишил местного жителя водительских прав по причине того, что тот имеет наркотическую зависимость. Об этом сообщил сайт «Первоисточник».

По словам сотрудников городской прокуратуры, водитель с наркотической зависимостью может представлять угрозу жизни для окружающих, написало ИА Nation News.

Реклама

Известно, что мужчина состоял на учете у нарколога.

Реклама