11 ноября 2022, 12:37
Суд Кирова лишил местного жителя водительских прав из-за пристрастия к наркотикам
В Кирове суд лишил местного жителя водительских прав по причине того, что тот имеет наркотическую зависимость. Об этом сообщил сайт «Первоисточник».
По словам сотрудников городской прокуратуры, водитель с наркотической зависимостью может представлять угрозу жизни для окружающих, написало ИА Nation News.
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Известно, что мужчина состоял на учете у нарколога.
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Наркотики
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