Суд Кемерова постановил МЧС заплатить по 75 тысяч рублей родным погибших в «Зимней вишне»

Заводский районный суд в Кемерова взыскал с МЧС России по 75 тысяч рублей в пользу семей погибших при пожаре в «Зимней вишне». Бывшие сотрудники ведомства получили реальные сроки.

«Взыскать <…> с Министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей», — огласил свое решение судья. Его процитировало РИА «Новости».

Начальник службы пожаротушения Первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил шесть лет общего режима, начальник пожарного караула Второй пожарно-спасательной части Кемерова Сергей Генин — пять лет в колонии общего режима. Бурсин признан виновным в гибели 60 человек, Генин — в гибели 37 человек.

Сроки восьми фигурантов по первому делу о пожаре в «Зимней вишней» стали известны 29 октября. В понедельник, 8 ноября, суд продолжил оглашение резолютивной части приговора. Судья сообщил, с кого и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков.

Ранее суд постановил, что работодатель должен заплатить по одному миллиону рублей каждому близкому родственнику каждой из 60 жертв пожара в «Зимней вишне».

Трагедия произошла 25 марта 2018 года в Кемерове. Очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Большинство из 60 погибших — дети.