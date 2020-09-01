Суд изучил все доказательства по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы завершил следствие по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Прения сторон пройдут 3 сентября.

«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября, 10:00 по Москве», — приводит корреспондент ТАСС слова судьи Елены Абрамовой.

В этот день стороны смогут обобщить свои доказательства. Государственное обвинение назовет наказание, которое считает справедливым для Ефремова. Потом актеру дадут последнее слово и суд уйдет, чтобы вынести приговор.

Во время очередного заседания 1 сентября Михаил Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят из машины после аварии со стороны места водителя. Ранее он заявил, что не помнит события того дня, потому что начал с утра пить. Вины своей обвиняемый актер не признал.

8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль и на скорости протаранил фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.