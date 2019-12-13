Суд изменил меру наказания бывшему строителю космодрома «Восточный»

«Суд рассмотрел приговор в отношении Гребнева и исключил наказание в виде условного лишения свободы и штрафа», — рассказал представитель суда.

Бывшего директора отправят на пять лет в исправительную колонию общего режима. Гребнева взяли под стражу в зале суда.

В июне Уссурийский районный суд приговорил директора Тихоокеанской мостостроительной компании к пяти годам условно. Руководителя обвинили в присвоении или растрате и преднамеренном банкротстве. Тем не менее потом сторона обвинения не согласилась с приговором и призвала приговорить Гребнева к реальному сроку.

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Следователи узнали, что с 2012 до 2014 годы директор ТМК намеренно заключал невыгодные для компании договоры поручительства. Из-за его действий из бюджета пропало более 288 миллионов рублей. Кроме того, Гребнев заключил несколько договоров, оставив компанию без более 130 миллионов.

Позже выяснилось, что на тот момент директор организации покупал себе яхты и строил особняк. Из-за этого возник долг на 96 миллионов рублей перед строителями космодрома в Приморье, отметил сайт «Аргументы и факты».