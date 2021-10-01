Суд изъял имущество бывшего полицейского в Башкирии

В Башкирии суд принял решение взыскать в доход государства имущество бывшего сотрудника республиканского МВД, который не смог подтвердить свои доходы. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, вся недвижимость и машины экс-силовика были оформлены на его тещу и сына в целях уклонения от декларирования.

Общая стоимость всего имущества составила около 34 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска было найдено порядка 60 тысяч долларов США.

После возбуждения уголовного дела бывший полицейский скрылся. Он находится в федеральном розыске.