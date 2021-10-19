Суд изъял две квартиры и $43 тысячи у работавших в ФСБ супругов за 200 счетов в банках

Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина. У него и его супруги было открыто более 200 счетов в банках. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

По данным агентства, в суд с иском обратился заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Он заявил, что во время надзора за расследованием уголовного дела о хищении при поставках индивидуальных рационов питания (ИПР) было обнаружено нарушение закона.

«Установлен факт коррупционной деятельности бывшего начальника третьего отделения второго отдела второй службы управления материально-технического обеспечения седьмой службы ФСБ России Михаила Кулюкина, отвечавшего за закупку ИПР в ФСБ России», — процитировало агентство.

По информации прокуратуры единственным доходом Кулюкина и его жены, которая тоже работала в этом управлении, была их зарплата. Однако проверка показала, что на их имя за время службы и после выхода на пенсию открыты 203 счета в 34 банках — как в России, так и заграницей. Кроме того, они приобрели недвижимость: ее стоимость была равна общему доходу супругов за восемь лет службы, однако купили они это все за один год. При этом никаких документов, которые подтвердили бы источник дохода, пара не представила.

Прокурор требовал обратить в доход государства денежные средства со счетов, квартиры и украшения, в том числе обручальные кольца. Суд принял решение удовлетворить иск частично: в результате у супругов изъяли деньги с части счетов, в том числе 43 тысячи долларов, нежилое помещение и две квартиры — их площадь составила 103 и 104 квадратных метра.