Общество 14 августа 2023, 19:06 Суд изъял акции «Уралбиофарма» на 3 млрд рублей у экс-депутата Госдумы Гайсина Суд решил изъять акции «Уралбиофарма» у экс-депутата ГД Малика Гайсина РИА «Новости»

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Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск замгенпрокурора России. У бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина в пользу государства изъяли акции компании «Уралбиофарм» на три миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из суда.

«Исковые требования удовлетворить», — заявила судья.

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Адвокат экс-депутата Антон Демченко сообщил, что намерен обжаловать судебное решение.

Генпрокуратура РФ 28 июля подала иск к Гайсину о взыскании акций фармацевтической компании «Уралбиофарм» стоимостью три миллиарда рублей. В надзорном ведомстве указали, что он ценные бумаги с нарушением законодательства — был депутатом Госдумы и занимался предпринимательством.

Лично и через доверенных лиц Гайсин скупал акции ОАО «Уралбиофарм» и незаконно участвовал в ее хозяйственно-финансовой деятельности. В результате бывший парламентарий увеличил свою долю до 99,995%.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к производителю прицельных систем и тепловизоров для российских танков. В требовании указали возврат госимущества из незаконного владения.