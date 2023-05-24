Общество 24 мая 2023, 05:49 Суд Хабаровска изъял купленную за взятки квартиру у бывшего полицейского РИА «Новости»

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Суд в Магадане изъял квартиру в Хабаровске у бывшего полицейского, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суд с иском об обращении в доход государства дорогостоящей квартиры обратилась прокуратура Магаданской области.

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«Бывшему сотруднику регионального управления ГИБДД УМВД России предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290, 291.2 УК РФ (получение взяток в виде денег и иного имущества, в том числе в крупном размере, за заведомо незаконные действия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сказано в сообщении пресс-службы.

Следствие установило, что обвиняемый в 2021 году купил квартиру в Хабаровске стоимостью 7,7 миллиона рублей. Сделку купли-продажи оформили на его экс-супругу. Это сделали для уклонения от декларирования крупных расходов и возможных мер ответственности, указали в ведомстве.

Прокуратура предъявила доказательства отсутствия финансовой возможности для такой покупки.

«Суд удовлетворил исковое заявление прокурора области и обратил взыскание на квартиру», — указано в сообщении.

Уголовное дело в отношении экс-полицейского направили в Магаданский городской суд.

В Петербурге рассмотрят дело двух бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в коррупции и вымогательстве взятки.