Суд Британии запретил примкнувшей к ИГ* Шамиме Бегум возвращаться в страну

Верховный суд Британии запретил возвращаться в страну Шамиме Бегум, покинувшей страну в школьном возрасте и примкнувшей к террористической организации ИГ*. Об этом сообщила «Би-би-си».

Уроженка Великобритании Шамима Бегум вступила в ряды радикальных исламистов, когда ей было 15 лет. После того, как в 2019 году журналисты обнаружили ее на территории лагеря в Сирии и взяли интервью, британские власти лишили ее гражданства и запретили возвращаться в страну, мотивируя это тем, что она представляет угрозу безопасности.

Адвокаты Бегум обжаловали это решение, и в прошлом году апелляционный суд Лондона разрешил девушке вернуться в Британию для рассмотрения ее жалобы о лишении гражданства. Это позволило бы 21-летней Бегум покинуть охраняемый лагерь в Сирии, однако МВД Британии оспорило это решение в Верховном суде.

Председатель суда Роберт Рид предложил приостановить рассмотрение жалобы Бегум, пока она не перестанет представлять угрозу общественной безопасности.

Ранее в феврале сотрудники ФСБ РФ задержали финансистов ИГ* в Крыму и Татарстане.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.