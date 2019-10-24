  • Суд арестовал участника перестрелки под Ростовом

    24 октября 2019, 17:17

    Алексей Сахаров, Екатерина Керсипова

    Суд арестовал Василия Дакишвили — одного из предполагаемых участников перестрелки на хуторе под Ростовом. Он проведет в СИЗО два месяца. Сам мужчина утверждает, что он ни в чем не виноват.

    Дакишвили — председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Новоселовский». В последнее время, утверждает арестованный, на него ежедневно давили, требуя продать принадлежащие кооперативу земли. В результате затянувшийся конфликт закончился перестрелкой, в которой погибли пять человек. Еще двое ранены, их отправили в больницу.

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    Перестрелка на хуторе Чернозубов в Ростовской области случилась вечером 22 октября. По разным сведениям, в разборках в стиле кровавых 1990-х годов участвовали до 14 человек.

    В спор за землю вступили две семьи: Дакишвили, приехавшие из Грузии, и выходцы из Чечни Бациевы. Те, кто выжил в бойне, разбежались по окрестным лесам. Их ищут. Следственный комитет возбудил и расследует дело об убийстве.

    В перестрелке погибли пятеро: трое со стороны Бациевых и двое их оппонентов. Тела трех чеченцев уже отправили на родину — согласно традициям, их должны похоронить дома. Еще два тела погибших остаются в морге, их пока не забрали.