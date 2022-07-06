Суд арестовал трех генералов из-за злоупотреблений полномочиями в МВД Петербурга

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте трех генералов и судебного пристава. Заседания проходили по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД Петербурга.

Первым суд арестовал помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Также в СИЗО отправили бывшего замначальника ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и судебного пристава Елену Копьеву.

Последним арестовали начальника УГИБДД ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Слушания проходили по делу о злоупотреблении полномочиями. Заседания проводили в закрытом режиме. Следствие продолжится до 5 октября.

Как уточнило МВД, дело завели летом 2020 года. По информации следователей, в период с 2016 по 2020 год несколько руководителей ГУМВД России по Петербургу и области злоупотребляли своими должностными полномочиями. Они покупали имущество на деньги фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО». В связи с этим Следственный комитет начал расследование уголовного дела.