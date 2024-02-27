Общество 27 февраля 2024, 13:48 Суд арестовал счета жены Акунина Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина почти на 6 миллионов рублей РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина* на общую сумму около шести миллионов рублей. Эта мера была в рамках уголовного дела против писателя. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Арестованы счета на сумму около шести миллионов рублей. Срок наложения ареста установлен до 14 июня», — заявили в суде.

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Как выяснилось, арест наложили в декабре, затем его продлили до лета. Следствие решило, что эти деньги входят в совместный доход семьи, которые использовали в качестве средств для совершения преступлений.

Акунина* обвиняют по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России».

Писателя внесли в реестр иноагентов 12 января за слова против военной операции, создание негативного образа армии России, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

Ранее бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* заочно арестовали за фейки о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.