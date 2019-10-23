Суд арестовал подозреваемого в убийстве в московском хостеле

В среду, 23 октября, суд принял решение арестовать подозреваемого в нападении на постояльцев одного из московских хостелов. Он удовлетворил ходатайство Следственного комитета, который расследует это дело.

В качестве меры пресечения суд избрал Сергею Сазонову арест сроком на два месяца.

Во время заседания выяснилось, что во время убийства мужчина находился под воздействием наркотиков. Кроме того, оказалось, что Сазонов стоит на учете в наркологическом диспансере.

26-летнего мужчину обвиняют в нападении на постояльцев одного из хостелов Новой Москвы. В результате двое человек погибли, еще четверо получили различные травмы. Их госпитализировали. Сам нападавший также попал в больницу. Известно, что он был сотрудником этого хостела, однако точная должность не разглашалась.

По данным полиции, мужчина набросился на людей с ножом после того, как кто-то отказался дать ему деньги. Правоохранители не уточнили, подразумевалось под этим неудачная попытка ограбления или подозреваемый просто просил у одного из постояльцев в долг.