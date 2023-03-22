22 марта 2023, 15:09
Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве генерала
Суд арестовал генерала, обвиняемого во взяточничестве на сумму более 28 миллионов рублей
Реутовский гарнизонный военный суд принял решение отправить под стражу замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Его обвинили во взяточничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей, сообщил ТАСС.
«Избрать в отношении Драгомирецкого меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 14 суток, то есть до 4 мая», — сказано в постановлении судьи.
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К тому же он обвиняется в превышении должностных полномочий. Военный признал свою вину только частично. Ранее на этой неделе депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал об открытии в отношении Драгомирецкого уголовного дела о превышении полномочий и получении многомиллионных взяток.
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Директор Росгвардии Виктор Золотов принял решение отстранить генерала от должности, а затем уволить. По информации Хинштейна, фигурант дела заподозрен в регулярном получении взяток от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Московской области.
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