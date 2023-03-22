Общество 22 марта 2023, 15:09 Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве генерала Суд арестовал генерала, обвиняемого во взяточничестве на сумму более 28 миллионов рублей РИА «Новости»

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Реутовский гарнизонный военный суд принял решение отправить под стражу замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Его обвинили во взяточничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей, сообщил ТАСС.

«Избрать в отношении Драгомирецкого меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 14 суток, то есть до 4 мая», — сказано в постановлении судьи.

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К тому же он обвиняется в превышении должностных полномочий. Военный признал свою вину только частично. Ранее на этой неделе депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал об открытии в отношении Драгомирецкого уголовного дела о превышении полномочий и получении многомиллионных взяток.

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Директор Росгвардии Виктор Золотов принял решение отстранить генерала от должности, а затем уволить. По информации Хинштейна, фигурант дела заподозрен в регулярном получении взяток от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Московской области.