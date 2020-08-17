«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более трех миллионов рублей, более двух тысяч долларов и две машины: Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение», — приводит агентство слова судьи Мосгорсуда.

Ранее СК РФ запретил Фургалу встречаться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и другими сопартийцами в СИЗО, чтобы сохранить тайну следствия. Руководитель фракции заявил, что будет просить президента России Владимира Путина о помиловании бывшего губернатора Хабаровского края в случае обвинительного приговора.

Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. Российский президент отправил его в отставку с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. На место губернатора региона Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева.