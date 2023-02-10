Общество 10 февраля 2023, 12:28 Суд арестовал фигурантку дела о взрыве газа в доме Новосибирска Суд арестовал Ирину Урбах по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска Пресс-служба МЧС

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Центральный районный суд Новосибирска взял под стражу фигурантку дела о взрыве газа в жилом доме Ирину Урбах. Об этом сообщил ТАСС.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 апреля», — зачитал решение судья.

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Взрыв и последовавший за ним пожар в пятиэтажке Новосибирска случились утром 9 февраля, там обрушились два подъезда. В результате этого погибли 13 человек. Пятница, 10 февраля, объявлен в регионе днем траура.

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Власти пообещали выплатить семьям погибших по одному миллиону людей, пострадавшим — от 200 до 400 тысяч рублей. Также родным жертв трагедии окажут помощь в погребении.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил, что основной версией случившегося считают нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.