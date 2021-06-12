Суд арестовал директора предприятия и механика после ДТП с семью погибшими на Урале

Директор транспортного предприятия и механик заключены под стражу по делу о смертельном ДТП в городе Лесной. Ближайшее время они будут находиться в СИЗО.

Водителю автобуса суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, уточнил ТАСС.

ДТП с рейсовым автобусом произошло в Свердловской области 10 июня. Водитель сбил группу рабочих, которые шли на местное предприятие. Погибли семь человек. Еще 14 пострадали.

По факту случившегося возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования были задержаны водитель, владелец компании, на балансе которой находился автобус, и механик, который должен был провести осмотр транспорта перед его выходом в рейс.

По данным Ura.ru, водитель автобуса за несколько дней до аварии написал заявление об увольнении. Последним рабочим днем должно было стать 15 июня. Супруга водителя заявила, что за три месяца работы на этом автопредприятии ее муж неоднократно рассказывал о неудовлетворительном состоянии техники.