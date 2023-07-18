Общество 18 июля 2023, 07:29 Суд арестовал более 100 миллионов рублей на счетах Блиновской ТАСС: суд арестовал свыше 100 миллионов рублей на счетах блогера Блиновской РИА «Новости»

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Московский суд арестовал свыше 100 миллионов рублей на счетах блогера Елены Блиновской в рамках уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника, суд наложил обеспечительные меры на денежные средства на 50 счетах основательницы «Марафона желаний». Всего под арест попали порядка 46 173 358 рублей, 123 юаня, 292 650 долларов и 5 дзао.

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Кроме того, суд арестовал 12 монет в индивидуальных футлярах, монеты Георгия Победоносца в количестве 80 штук и коллекционные монеты номиналом 10 руб. в количестве семи штук.

Блиновскую задержали в апреле по подозрению в отмывании денег и неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, которые она скрыла в период с 2019 по 2021 год. Ранее стало известно, что блогер выплатила часть долга.

Пресненский суд Москвы 21 июня продлил домашний арест Блиновской еще на месяц, до 21 июля. В СМИ появлялась информация, что она продолжила зарабатывать на собственных проектах, несмотря на судебный процесс.