Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica

Суд арестовал бренды «Бабушка Агафья» и Natura Siberica из-за судебного иска от компании «Эн+ Рециклинг». Во всем виноват пожар на ее заводе, некоторые помещения которого арендовал производитель косметики.

Как написало издание The Bell, иск ООО «Эн+ Рециклинг», которое входило в En+, основанную Олегом Дерипаской, составляет 4,5 миллиарда рублей.

«Бабушка Агафья», Natura Siberica и еще 63 бренда принадлежат единому холдингу «Первое решение». Именно он использовал для склада некоторые помещения завода Эн+ Рециклинг». Там уверены, что пожар случился по вине «Первого Решения».

Производитель шампуней и другой уходовой косметики отрицает свою вину и отреагировал ответным иском в 490 миллионов рублей — в такую сумму компания оценивает свой ущерб в результате пожара.

Пожар на заводе начался 21 марта. Возгорание охватило порядка 32 тысяч квадратных метров, для его ликвидации потребовалось больше суток. Завод и складские помещения были полностью уничтожены.